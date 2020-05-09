Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

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