Коронавирус

РБКРБКВ Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
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В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

РБК13:43

В Минздраве назвали условие затягивания карантина

РИА Новости10:56

Режим самоизоляции затянется, если нарушать масочный режим — Минздрав

Телеканал 360°11:36

Минздрав предупредил о вспышке COVID-19 при нарушении масочного режима

Известия11:30

Минздрав: нарушение масочного режима затянет карантин

News.ru11:01

Эксперт: Нарушение масочного режима может повлечь новую волну COVID-19

РЕН ТВ11:54

Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима»

Газета.Ru10:51
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
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Происшествия

Двое неонацистов пойманы на Украине за попытку сжечь синагогу

Акцию последователи Бандеры и Шухевича хотели приурочить к дню рождения Адольфа Гитлера Двух последователей радикального национализма задержали на Украине за попытку поджечь синагогу в городе Херсоне, сообщили официальный аккаунт СБУ в Facebook.
SM News 12:07
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Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Единоборства

Умар Нурмагомедов дал прогноз на бой Гэтжи-Фергюсон

Предстоящий в субботу поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи оценил двоюродный брат чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.
Allboxing.ru вчера в 03:27
Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ вчера в 02:56
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
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Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
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Канадский актер Хейден Кристенсен, получивший наибольшую известность благодаря роли Энакина Скайуокера в трилогии приквелов "Звездных войн", неоднократно говорил о том, что заинтересован в возвращении во франшизу.
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Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет

Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
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Политика

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском 03:08
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Общество

Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде

РБК 10:10
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Общество

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
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Шоу-бизнес

Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак

Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
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Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине

Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Lenta.ru вчера в 11:18
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Общество

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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

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Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

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Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
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