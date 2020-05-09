Коронавирус
РБКВ Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима
Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
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Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Происшествия
Двое неонацистов пойманы на Украине за попытку сжечь синагогу
Акцию последователи Бандеры и Шухевича хотели приурочить к дню рождения Адольфа Гитлера Двух последователей радикального национализма задержали на Украине за попытку поджечь синагогу в городе Херсоне, сообщили официальный аккаунт СБУ в Facebook.
SM News 12:07
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Единоборства
Умар Нурмагомедов дал прогноз на бой Гэтжи-Фергюсон
Предстоящий в субботу поединок между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи оценил двоюродный брат чемпиона в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов.
Allboxing.ru вчера в 03:27
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ вчера в 02:56
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 07 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы
Актуальные Новости 11:33
Кино
Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в новом сериале
Канадский актер Хейден Кристенсен, получивший наибольшую известность благодаря роли Энакина Скайуокера в трилогии приквелов "Звездных войн", неоднократно говорил о том, что заинтересован в возвращении во франшизу.
Российская газета 08:55
Здоровье
Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Политика
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
RT на русском 03:08
Общество
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Шоу-бизнес
Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак
Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
Общество
Световая надпись «Спасибо» украсила Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине украсила световая надпись «Спасибо».
Сусанин 06:55
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ
Московский Комсомолец 05:43
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 07 мая в 15:46
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32