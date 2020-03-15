При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Дело в том, что алкоголь оказывает негативное влияние на организм.

Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.

Общество В Госдуме увидели пользу в коронавирусе Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Армия и оружие Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Биатлон Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Энергетика «Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.

Общество Трое россиян заразились коронавирусом на территории России По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Авто Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.

Футбол «Сочи» с Кокориным примет «Краснодар» Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).