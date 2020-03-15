Здоровье

Live24Live24Россиян призвали не лечиться алкоголем при ОРВИ и гриппе

При появлении первых симптомов гриппа и ОРВИ не стоит лечиться алкоголем, заявила главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина. Дело в том, что алкоголь оказывает негативное влияние на организм.
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В Минздраве посоветовали отказаться от употребления спиртного при ОРВИ или гриппе

Говорит Москва05:42

Отказаться от употребления алкоголя при гриппе или ОРВИ рекомендовали в Минздраве

Интерфакс - Россия04:35

Подорвёт способность бороться с вирусами: Минздрав назвал опасную ошибку при лечении простуды

Царьград05:08

В Минздраве рассказали о последствиях употребления алкоголя при гриппе

ТАСС05:01

Россиян призвали не лечиться алкоголем

Вести.Ru04:58

В Минздраве призвали отказаться от алкоголя при симптомах ОРВИ и гриппа

Rambler News Service04:36

Главный внештатный терапевт Минздрава призвала не пытаться вылечить ОРВИ и грипп алкоголем

ТК Звезда05:38
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Комментарии

Транспорт

РЖД объявили об отмене поездов на Украину, в Молдавию и Латвию

Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
РИА Новости 05:29
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 13 марта в 09:25
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан

Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
ТАСС 04:02
Здоровье

В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
РБК вчера в 05:04
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Lenta.ru 06:05
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия вчера в 17:28
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Российская газета вчера в 18:48
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Тайшете

ИркСиб вчера в 23:32
Общество

Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Вести.Ru 04:09
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Собянин рассказал о мерах в Москве по борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса власти Москвы сделали упор на работу с группами риска, прочие меры, такие как закрытие учреждений и общественного транспорта, принимать не планируется.
Известия 03:43
Биатлон

Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

REGNUM вчера в 12:46
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru 01:10
Футбол

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса 03:01
Биатлон

Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ

На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
РИА Новости вчера в 17:31
Энергетика

«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне

Как отмечается в материале, "нефтяная война" между Саудовской Аравией и Россией отрицательно скажется не только на шансах Дональда Трампа переизбраться на пост президента, но и на недавно приобретенном США статусе экспортера черного золота.
РИА Новости 13 марта в 10:04
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
RT на русском 05:16
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Политика

Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО

Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".
РИА Новости 13 марта в 20:11
Кино

Marvel приостановила производство сериалов «ВандаВижен» и «Локи»

Афиша Daily 05:26
Авто

Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse

Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.
Новые автомобили вчера в 01:31
Футбол

«Сочи» с Кокориным примет «Краснодар»

Встречу между «Сочи» и «Краснодаром» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало трансляции 15 марта в 13:50 (время московское).
ГЛАС.RU 01:32
Общество

Футболист Тарасов назвал оскорбляющих Терешкову «недалекими лицемерами»

Футболист «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку депутата Госдумы и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина.
РБК 06:15
Происшествия

Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
RT на русском 02:30
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