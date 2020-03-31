Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.

с чего всё началось

Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.

Брюн рассказал «Газете.Ru», что алкоголь может обеззаразить лишь пищевод, при этом глаза нос и дыхательные пути остаются «зараженными» и инфекция останется в теле человека. «И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь», — говорит нарколог.

В Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии

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