Коронавирус
Gazeta.SPbВ Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии
Брюн рассказал «Газете.Ru», что алкоголь может обеззаразить лишь пищевод, при этом глаза нос и дыхательные пути остаются «зараженными» и инфекция останется в теле человека. «И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь», — говорит нарколог.
Читать в источнике
Оценить33
Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.
— Евгений Брюн, психиатрМосква 24 06:47
с чего всё началось
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.Газета.Ru06:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Происшествия
В Марий Эл обнаружили тела женщины и двух детей
Собеседница агентства добавила, что следователи не называют версии произошедшего.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Москвичам рассказали про работу соцслужб и ветклиник во время самоизоляции
Мэрия Москвы ответила на семь вопросов о работе центров занятости населения, социальных служб и ветклиник во время режима самоизоляции.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США
Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
Общество
Врач описал худший сценарий пандемии коронавируса
Самый плохой вариант развития событий с эпидемией коронавируса произошёл в Италии и Испании, заявил врач Евгений Комаровский.
Футбол
Черчесов заявил, что не вызвал бы в сборную России Кокорина и Мамаева
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении в национальную сборную нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Кино
Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Закрытая премьера фильма состоялась 14 декабря 1969 года в ленинградском Доме кино, где подверглась жесткой цензуре.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
Подробный список артистов огласят в ближайшие недели. Европейский вещательный союз принял решение отменить «Евровидение» из-за коронавируса.
Политика
На главу офиса Зеленского опубликовали компромат
На главу офиса президента Украины Андрея Ермака опубликована очередная порция компромата.
Культура
Анна Ковальчук стала народной артисткой России
Актрисе театра и кино Анне Ковальчук присвоено звание народной артистки России.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео
Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Общество
США обошли Китай по количеству жертв коронавируса
В США от коронавируса умерли 3415 человек, этот показатель превысил смертность от заболевания в Китае (3309), где началась пандемия, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
Правительство изменило перечень товаров первой необходимости
С 30 марта до 5 апреля работают торговые объекты, которые реализуют продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, установленные в Перечне Правительства России от 27 марта.
Политика
Весенний призыв в армию стартует 1 апреля
Ситуация с призывом могла измениться из-за распространения коронавируса.