Коронавирус
Gazeta.SPbВ Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии
Брюн рассказал «Газете.Ru», что алкоголь может обеззаразить лишь пищевод, при этом глаза нос и дыхательные пути остаются «зараженными» и инфекция останется в теле человека. «И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь», — говорит нарколог.
Читать в источнике
Оценить41
Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.
— Евгений Брюн, психиатрМосква 24 06:47
с чего всё началось
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.Газета.Ru06:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Экономика
В России выросли минимальные пенсии
В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Общество
Стали известны параметры режима самоизоляции в Новосибирской области
Постановление, подписанное во вторник, 31 марта губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, вводит ряд дополнительных ограничений на территории региона, связанных с угрозой коронавируса.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Наука
Исцелившиеся от коронавируса остались заразными
Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.
Футбол
Председатель АБФФ: «Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат»
По словам чиновника, международные организации в лице ФИФА и УЕФА не принуждают белорусскую сторону к обязательной остановке чемпионата.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
Общество
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступит погода, убивающая коронавирус
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что погода нужной температуры устанавливается на юге европейской части России в начале июня.
Финансы
Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
В России вводят запрет на наличные и банковские карты
Отмечается, что в целях противодействия коронавирусной инфекции крупные игроки рынка перестанут принимать к оплате наличные и банковские карты.
Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Общество
ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Инвесторы начинают возвращаться в Китай
Восстановление производства в Китае и успехи властей в борьбе с эпидемией заметили западные инвесторы.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Футбол
«Ювентус» может продать Роналду
Игры
Релиз Wasteland 3 отложили на три месяца
Wasteland 3 – RPG от inXile Entertainment и Deep Silver. Игра будет доступна на PlayStation 4, Xbox One и РС.
Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали лучших хоккеистов лиги
Среди защитников лучше всего, по мнению самих игроков, проявил себя швед Виктор Хедман из «Тампы-Бэй Лайтнинг», получивший 37,88%.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Футбол
«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА
«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.