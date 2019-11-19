Здоровье
РИА НовостиВ Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.
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Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога
Национальная служба новостейвчера в 23:32
Минздрав заверил, что все нуждающиеся в трансплантации почки или печени дети получат помощь
Коммерсантъвчера в 15:33
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