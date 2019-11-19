Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.
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Минздрав прокомментировал увольнение увольнение детского трансплантолога

Национальная служба новостейвчера в 23:32

Детский врач-трансплантолог рассказал об увольнении

Газета.Ruвчера в 16:42

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

РБКвчера в 16:47

Минздрав заверил, что все нуждающиеся в трансплантации почки или печени дети получат помощь

Коммерсантъвчера в 15:33

Уволенный детский трансплантолог рассказал о претензиях Минздрава

РИА Новостивчера в 17:01

Минздрав пообещал помощь всем нуждающимся в трансплантации почки или печени детям

ТАССвчера в 15:09

Уволен единственный в России врач-трансплантолог Михаил Каабак, проводивший пересадки почек грудным детям

BFM.ru17 ноября в 18:08
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

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Центр ядерной медицины создают в Дагестане

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