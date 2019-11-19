Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.
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Врач-трансплантолог назвал причину увольнения из центра здоровья детей

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