Здоровье
РИА НовостиВ Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
В министерстве сообщили, что Каабак работал в центре на четверть ставки. По информации ведомства, за все время работы хирург провел 21 операцию.
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Политика
Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Наука
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Политика
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Кино
HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори
Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Авто
В России появится обновленный Jaguar XE
Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
Политика
Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом
Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
В Якутске решению строить мост через Лену посвятили древний танец
Около тысячи человек собрались в спорткомплексе "Триумф" для исполнения древнего национального танца осуохай по случаю одобрения проекта строительства моста.
Экономика
Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП
Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ в стиле Star Wars
Хоккей
Хартли: у меня еще не было сезона с таким количеством тяжелых травм
Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли заявил, что в его карьере еще не было сезона с таким большим количеством тяжелых травм, как в текущем чемпионате.
Кино
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Хоккей
ЦСКА в овертайме проиграл «Северстали»
Московский ЦСКА уступил череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.