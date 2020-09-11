Новые Известия 13

В сообщении говорится, что Ковалев ушел с должности 7 сентября, передает ТАСС. Ранее 11 сентября источники РБК сообщили, что увольнение могло быть связано с нарушением трудовой дисциплины. Сам Ковалев подтвердил в разговоре с изданием, что уволился.

Андрей Ковалев российский бизнесмен Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.