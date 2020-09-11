В Минздраве прокомментировали увольнение главного судмедэксперта
В сообщении говорится, что Ковалев ушел с должности 7 сентября, передает ТАСС. Ранее 11 сентября источники РБК сообщили, что увольнение могло быть связано с нарушением трудовой дисциплины. Сам Ковалев подтвердил в разговоре с изданием, что уволился.В источнике
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины
В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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