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В Минздраве прокомментировали увольнение главного судмедэксперта

В сообщении говорится, что Ковалев ушел с должности 7 сентября, передает ТАСС. Ранее 11 сентября источники РБК сообщили, что увольнение могло быть связано с нарушением трудовой дисциплины. Сам Ковалев подтвердил в разговоре с изданием, что уволился.В источнике
Андрей Ковалевроссийский бизнесмен
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБК07:02
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RT на русском

Уволился главный судмедэксперт России

RT на русском09:56
Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Lenta.ru09:01
Коммерсантъ

Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Коммерсантъ09:34
РИА Новости

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

РИА Новости09:27
ТАСС

В Минздраве заявили, что главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

ТАСС09:52
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Интерфакс08:25
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

РБК07:02

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