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В Минздраве прокомментировали увольнение главного судмедэксперта

В сообщении говорится, что Ковалев ушел с должности 7 сентября, передает ТАСС. Ранее 11 сентября источники РБК сообщили, что увольнение могло быть связано с нарушением трудовой дисциплины. Сам Ковалев подтвердил в разговоре с изданием, что уволился.В источнике
Андрей Ковалевроссийский бизнесмен
Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста — я приказов не получаю.
С чего всё началось
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

В пресс-службе Минздрава РБК подтвердили факт увольнения Ковалева по собственному желанию. «С 8 сентября он не занимает должность директора центра», — добавили в министерстве. Источник РБК в Минздраве подтвердил, что увольнение Ковалева связано с нарушением трудовой дисциплины.
РБКвчера в 07:02
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RT на русском

Уволился главный судмедэксперт России

RT на русскомвчера в 09:56
ТАСС

В Минздраве заявили, что главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

ТАССвчера в 09:52
Интерфакс

Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию

Интерфаксвчера в 08:25
РИА Новости

Главный судмедэксперт Минздрава Ковалев уволился по собственному желанию

РИА Новостивчера в 09:27
Lenta.ru

Главного судмедэксперта Минздрава России уволили

Lenta.ruвчера в 09:01
Коммерсантъ

Главный судмедэксперт России уволился по собственному желанию

Коммерсантъвчера в 09:34
РБК

Главный судмедэксперт России уволился из-за нарушений трудовой дисциплины

РБКвчера в 07:02

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ПолитРоссия10 сентября в 11:18

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