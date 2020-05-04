На эти и другие вопросы "Российской газеты" отвечает академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

с чего всё началось

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).

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Происшествия В Тамбовской области коронавирус обнаружили у годовалой девочки Тамбов, 4 мая 2020, 14:57 — REGNUM Заражение новым коронавирусом на территории Тамбовской области за последние сутки подтверждено у девочки в возрасте одного года и ещё у 52 человек. 117

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