Минздрав РФ сообщил, что коронавирус можно лечить парацетамолом и ибупрофеном. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.

В Минздраве рассказали, чем можно лечить коронавирус

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