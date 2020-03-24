Коронавирус

9111.ru9111.ruВ Минздраве рассказали, чем можно лечить коронавирус

Минздрав РФ сообщил, что коронавирус можно лечить парацетамолом и ибупрофеном. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.
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В Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом

ТАСС07:17

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

RT на русском07:27

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

Известия07:24

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости07:40

Минздрав порекомендовал способы лечения коронавируса

Росбалт07:14

Минздрав РФ: Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом

Агентство Москва07:13

Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе

Rambler News Service07:02
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Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Футбол

У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус

Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
REGNUM 11:05
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 11:27
Шоу-бизнес

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
StarHit.ru вчера в 10:32
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Игры

«Гвинт» наконец вышел на Android

CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.
Игромания.ру 03:34
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Гаджеты

Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M21

Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона Galaxy M21, дебютировавшего в прошлый четверг.
ITZine.ru вчера в 02:37
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Военное дело 22 марта в 23:28
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:46
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Mockva.ru вчера в 20:43
Экономика

«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
BFM.ru 09:19
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Здоровье

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 10:55
Футбол

Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий в составе «Монако», рассказал, как его бывший партнёр по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
Чемпионат 11:36
Общество

Собянин подписал распоряжение о матпомощи москвичам старшего поколения

Для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, которые находятся на домашнем режиме из-за коронавируса, из резервного фонда выделят 7,6 миллиарда рублей.
Москва 24 09:19
Авто

О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Автоновости дня 22 марта в 11:05
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Известия 11:32
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
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