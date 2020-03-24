Коронавирус
9111.ruВ Минздраве рассказали, чем можно лечить коронавирус
Минздрав РФ сообщил, что коронавирус можно лечить парацетамолом и ибупрофеном. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главного инфекциониста Минздрава России Елену Малинникову.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Минздрав прокомментировал возможность использования ибупрофена при коронавирусе
Rambler News Service07:02
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Экономика
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым
Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Общество
В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом
Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Игры
«Гвинт» наконец вышел на Android
CD Projekt RED опубликовала трейлер к выходу своей коллекционной карточной игры «Гвинт» на Android.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M21
Компания Samsung объявила о начале продаж смартфона Galaxy M21, дебютировавшего в прошлый четверг.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Политика
ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Экономика
«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Здоровье
В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.
Футбол
Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе из «Ливерпуля» в «Арсенал»
Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий в составе «Монако», рассказал, как его бывший партнёр по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
Общество
Собянин подписал распоряжение о матпомощи москвичам старшего поколения
Для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, которые находятся на домашнем режиме из-за коронавируса, из резервного фонда выделят 7,6 миллиарда рублей.
Авто
О «Буханке» с двигателем от самолета рассказал УАЗ
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода, внешне авиационные «Буханки» отличались вынесенным вперед бампером, служащим в качестве поддона для 12-метрового гофрированного шланга.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.