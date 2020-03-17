Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaВ Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус

Врачи предупреждают, что пероральная и оральная дезинфекция спиртом и водкой не защищает от коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa, водка и другие спиртовые напитки никаким образом не предупреждают заболевание, а тем более не способствуют его лечению.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

В Минздраве подчеркнули бесполезность и даже вред алкоголя при коронавирусе

Росбалтвчера в 08:52

Главный нарколог: алкоголь для профилактики коронавируса бесполезен

Интерфакс - Россиявчера в 08:04

В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»

Царьградвчера в 10:23

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Lenta.ru10:08

Главный нарколог Минздрава объяснил, защитит ли от коронавируса алкоголь

URA.Ru12:32

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Ридус06:37

Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде алкоголя для заболевших коронавирусом

Газета.Ru12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
BFM.ru 11:17
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Транспорт

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.
РИА Новости 07:05
Наука

Ученые приблизились к созданию неисчерпаемого источника энергии

Если ученым удастся реализовать идею управляемого термоядерного синтеза, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии.
РИА Новости 10:11
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Общество

Институт Коха предсказывает двухлетнюю пандемию Covid-2019

Глава немецкого института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что пандемия коронавируса Covid-2019 может затянуться на два года.
Ruposters.ru вчера в 09:32
Общество

«Аэрофлот» сократит полеты в США

"С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.
ТАСС 16:32
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
Коммерсантъ 16 марта в 16:07
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Здоровье

В Саратове ищут 7,5 тысячи вернувшихся из-за границы граждан

В Саратовскую область с 5 по 16 марта прибыли 9 тыс. человек, которые побывали в неблагополучных по коронавирусу странах.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:14
Спорт

МОК пока не намерен отменять Олимпиаду в Токио

В пресс-служба организации сообщили, что будут продолжать следить за ситуацией в режиме 24/7.
Говорит Москва вчера в 11:38
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал увеличение стоимости бензина, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Политика

ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
REGNUM 15:22
Культура

Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя

Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
NewInform 10:14
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:46
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное