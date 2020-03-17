Врачи предупреждают, что пероральная и оральная дезинфекция спиртом и водкой не защищает от коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa, водка и другие спиртовые напитки никаким образом не предупреждают заболевание, а тем более не способствуют его лечению.

В Минздраве рассказали, как влияет водка на коронавирус

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Финансы Курс доллара превысил 80 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Транспорт РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество Правительство утвердило правила оформления больничных при карантине Правительство утвердило временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за коронавируса.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Общество «Аэрофлот» сократит полеты в США "С 29 марта Аэрофлот продолжит выполнение полетов в США только по маршруту Москва - Нью-Йорк - Москва", - отмечается в сообщении.

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

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Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Общество В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.

Политика ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса «В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.