Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
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Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Футбол
Игорь Суркис: «Сёмин оказался хлюпиком»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис доволен сотрудничеством с Юрием Сёминым, который десятилетие назад работал в столице Украины.
Евро-футбол.ру 13:37
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Политика
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах
Президента России Владимира Путина не узнал медперсонал инфекционного центра в Коммунарке во время его визита в учреждение в марте.
РБК вчера в 12:18
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Общество
Оперштаб сообщил о снижении числа пневмоний в Москве за месяц
Только у 1,5 процента протестированных на новый тип коронавирусной инфекции за неделю в Москве подтвердилось данное заболевание.
Вечерняя Москва 11:29
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Технологии
SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн
Увеличение числа абонентов для сети интернет Starlink до 5 млн запросила у американской федеральной комиссии по связи (FCC) компания SpaceX, сообщил 2 августа американский телеканал CNBC.
ИА Красная Весна 10:32
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com 11:47
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском вчера в 02:54
Происшествия
Сын бывшего грузинского премьера ранил ножом внука экс-депутата
Грузинские полицейские задержали сына бывшего премьер-министра республики Зураба Жвании из-за ранения внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе.
Известия 13:52
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса вчера в 13:07
Армия и оружие
Батальон «Айдар» потерял бойца в попытке нарушить перемирие в Донбассе
Народные новости 12:59
Авто
Составлен рейтинг самых нержавеющих кузовов авто
Специалисты издания «АвтоВзгляд» составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей, в котором первое место досталось премиальному вседорожнику Porsche Cayenne первой генерации, который сходил с конвейера в период с 2002 по 2010 годах.
SpeedMe 03:07
Армия и оружие
The National Interest: ракеты «Сармат» могут усилить Россию
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» может изменить баланс баллистических ракет в пользу России, пишет корреспондент The National Interest Калеб Ларсон в статье, опубликованной 31 июля на сайте журнала.
ИА Красная Весна 13:00
Здоровье
Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией
Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
Аргументы недели 08:50
Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
Происшествия
На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
Южные дела 03:51
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол
Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Аудио разговора появилось в Telelgram-канале «Мутко против».
ProstoProSport 08:34
Армия и оружие
В Черном море провели совместные учения ВВС и ВМС США
2 августа в Черном море Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели совместные учения.
МонаВиста 11:18
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39