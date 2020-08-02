Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
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В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от путешествий из-за COVID-19

Газета.Ru10:06

Людям с хроническими болезнями посоветовали воздержаться от путешествий

Известия10:30

Кому стоит отказаться от путешествий из-за пандемии. Рекомендации Минздрава

URA.Ru10:30

Инфекционист рассказал, кому следует отказаться от путешествий

RT на русском10:45

Эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями пока воздержаться от путешествий

ТАСС10:00

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

РИА Новости09:53

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Интерфакс09:47
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости 13:31
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

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Политика

Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
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РБК вчера в 12:18
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Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
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Здоровье

В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе

«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
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Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
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Технологии

SpaceX запросила увеличение числа абонентов для Starlink до 5 млн

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ИА Красная Весна 10:32
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Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам

Lenta.ru 13:12
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Наука

Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой

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Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online вчера в 16:54
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Здоровье

На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском вчера в 02:54
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Происшествия

Сын бывшего грузинского премьера ранил ножом внука экс-депутата

Грузинские полицейские задержали сына бывшего премьер-министра республики Зураба Жвании из-за ранения внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе.
Известия 13:52
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Шоу-бизнес

Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе

Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

The National Interest: ракеты «Сармат» могут усилить Россию

Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» может изменить баланс баллистических ракет в пользу России, пишет корреспондент The National Interest Калеб Ларсон в статье, опубликованной 31 июля на сайте журнала.
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Врач Мясников назвал средство, которое поможет справиться с аллергией

Александр Мясников поделился, что домашние животные могут стать «лекарством» от аллергии.
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Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»

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На Кубани за сутки выявлено 107 заболевших коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 возросло до 8 472 В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом.
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Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
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Футбол

Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»

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В Черном море провели совместные учения ВВС и ВМС США

2 августа в Черном море Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели совместные учения.
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Наука

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
Вести.Ru 09:26
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Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
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