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РИА Новости
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.В источнике
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RT на русском

Инфекционист рассказал, кому следует отказаться от путешествий

RT на русскомвчера в 10:45
Известия

Людям с хроническими болезнями посоветовали воздержаться от путешествий

Известиявчера в 10:30
URA.Ru

Кому стоит отказаться от путешествий из-за пандемии. Рекомендации Минздрава

URA.Ruвчера в 10:30
Газета.Ru

В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от путешествий из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:06
ТАСС

Эксперт посоветовал людям с хроническими заболеваниями пока воздержаться от путешествий

ТАССвчера в 10:00
РИА Новости

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

РИА Новостивчера в 09:53
Интерфакс

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Интерфаксвчера в 09:47

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей1 августа в 13:17
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Брюс Стрейли прошёл The Last of Us: Part II

Брюс Стрейли, один из ведущих разработчиков серии Uncharted и оригинальной The Last of Us, закончил прохождение The Last of Us: Part II — игру создавали без участия геймдиректора, который покинул Naughty Dog после сложной разработки Uncharted 4: A Thief's End.
Игромания.рувчера в 07:03
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Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Россия испытает торпеду "Судного дня" осенью Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 "Белгород", которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия "Судного дня" — беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергоустановкой.
Пятый канал22:34
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ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность

2019 год стал рекордным по доходу от инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией ВЭБ (УК ВЭБ) за последние годы и превысил средний доход, полученный от инвестирования негосударственными пенсионными фондами (8,2% годовых).
Ведомостивчера в 16:45
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