Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.

с чего всё началось

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

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