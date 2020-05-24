Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.
РИА Новости02:52

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Испытания российского лекарства от COVID-19 завершатся через один-два месяца

Коммерсантъ06:34

В Минздраве понадеялись на скорое завершение испытаний лекарства от COVID

РБК05:43

Врач: российский препарат будет справляться с коронавирусом за неделю

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Известия03:32

Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Вести.Ru03:23

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

RT на русском04:07

В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 «Фавипиравиром»

РИА Новости02:58
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Происшествия

В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей

Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Общество

Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
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Происшествия

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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

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Общество

«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС

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Футбол

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Напомним, что футболист перешел в "Интер" летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду "Бешикташу", который затем выкупил контракт игрока.
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Министр экологии стал еще одним сахалинским чиновником, заподозренным в браконьерстве

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Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

На 24 мая в Ростовской области выявлено 3569 носителей коронавируса, показатель заболевших коронавирусом — 85 на 100 тысяч населения.
Kursk.com 04:03
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Наука

Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

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«Снова в деле». Джикия пошутил над Ананидзе, сравнив его с ребенком

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Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

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Lenta.ru 18:09
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Здоровье

Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ

Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
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Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
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Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

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Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции

Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.
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При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

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В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Общество

Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге

Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
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Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

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Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
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В Минобрнауки РФ назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах

В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
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«Ювентус» хочет выставить на трансфер Игуаина

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Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun.
9111.ru 07:53
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В Приморском крае загорелась кровля больницы

В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Пушкарь Дмитрий Юрьевич
Российский уролог и хирург, доктор медицинских наук. академик РАН, профессор, Заслуженный деятель науки, Заслуженный врач РФ, Главный уролог Минздрава РФ, Заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета. Является членом Американской и Европейской ассоциаций урологов, член президиума Европейской школы урологов. Главный учёный секретарь Российского общества урологов Член редакционной коллегии журнала «Урология». Автор более 500 научных работ, 50 монографий и руководств, 10 из которых в соавторстве с ведущими западными урологами и опубликованы на английском языке в Европе и США...
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