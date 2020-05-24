Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Клинические испытания российского препарата от COVID-19 "Фавипиравира" (торговое наименование — "Арепливир") планируют завершить через четыре-восемь недель, заявил РИА Новости главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований лекарства в России.РИА Новости02:52
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В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
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Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
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В заключение Дмитрий Афанасьев подчеркнул, что абитуриенты смогут лично подать документы в приемные комиссии вузов, если в некоторых регионах эпидситуация сложится благополучно.
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