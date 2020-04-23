Коронавирус
Газета.RuВ Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при COVID-19
Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал в интервью "Российской газете" об особенностях течения пневмонии у больных коронавирусом. По словам доктора, COVID-19 сопровождается совершенно разными степенями тяжести пневмонии и различными клиническими проявлениями.
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с чего всё началось
Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным пульмонологом Минздрава РФ, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.Российская газетавчера в 11:26
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В Минздраве рассказали, что коронавирус вызывает у пациентов необычное течение пневмонии
Комсомольская правдавчера в 22:30
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Армия и оружие
Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
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Происшествия
В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад
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Российская газета 08:11
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
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Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
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Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
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Интерфакс 07:02
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
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В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
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На подконтрольной Украине территории ДНР нашли огромный арсенал оружия
Ольгинка, 24 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В бывшем детском лагере в посёлке Ольгинка на временно подконтрольной Украине территории ДНР полицейские нашли огромный арсенал оружия, сообщила 24 апреля пресс-служба Национальной полиции Украины.
REGNUM 05:29
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Политика
Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Гаджеты
Google выпустила Android 11 Developer Preview 3
Американская транснациональная корпорация Google выпустила очередную предварительную сборку Android 11 Developer Preview 3. Сетевые источники прогнозируют, что после появления вариации исключительно для разработчиков, вскоре можно ожидать и выход бета-версии ОС для обычных пользователей.
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Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Здоровье
Во Франции предложили никотин как способ борьбы с коронавирусом
Французские ученые предложили никотиновые пластыри как способ борьбы с коронавирусом, опираясь на статистику заражений: судя по ней, курильщики имеют меньший шанс заболеть.
ViVA la Cloud 22 апреля в 21:27
Происшествия
В Крыму из-за поджога погибли женщина и ребенок
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Драчев не участвовал в созыве конференции СБР
23 апреля члены правления перешли к активным действиями: провели совещание и приняли решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции.
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Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Автоспорт
Хельмут Марко: Две гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля
«В Австрии пройдут две гонки, каждая в воскресенье – 5 и 12 июля», – заявил в эфире радиостанции спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.
Autosport.com.ru 07:15
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Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента Министерство здравоохранения Забайкальского края инициировало проверку по факту об отказе пациенту в медицинской помощи, повлекшей смерть.
Байкал-Daily 08:45
Общество
Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
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Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
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Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
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Экономика
ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «МИР» до 1 октября
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НТВ 03:20
Здоровье
В Саратовской области умерли 6 пациентов с коронавирусом
В Саратовской области 24 апреля количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Регион 64 08:20