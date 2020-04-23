Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным пульмонологом Минздрава РФ, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.

с чего всё началось

Главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев рассказал в интервью "Российской газете" об особенностях течения пневмонии у больных коронавирусом. По словам доктора, COVID-19 сопровождается совершенно разными степенями тяжести пневмонии и различными клиническими проявлениями.

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при COVID-19

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