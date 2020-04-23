Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным пульмонологом Минздрава РФ, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.

с чего всё началось

В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

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