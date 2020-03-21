Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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с чего всё началось
Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства, комментируя появившуюся в газете The Moscow Times
 информацию о том, что в России резко вырос спрос на аппараты ИВЛ из-за богатых россиян, которые начали массово их скупать для использования в личных целях в связи с распространением коронавируса.
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