Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

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Минздрав заявил, что в РФ нет дефицита мощностей для выпуска тест-систем на коронавирус

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