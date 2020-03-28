Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

РИА Новости07:07

Минздрав заявил, что в РФ нет дефицита мощностей для выпуска тест-систем на коронавирус

ТАСС07:29

Минздрав рассказал о заболевших врачах, масках и тест-системах

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В России не зафиксировали случаев заражения коронавирусом врачей от пациентов

Говорит Москва07:20

Минздрав опроверг дефицит мощностей в РФ для выпуска тестов на коронавирус

News.ru07:45

Глава Минздрава РФ рассказал о производстве тест-систем на коронавирус

ФАН07:17

В Минздраве рассказали о случаях заражения российских врачей коронавирусом

АБН07:53
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На Кубани выявили ещё восемь заражённых новым коронавирусом

Краснодар, 28 марта 2020, 13:42 — REGNUM Ещё восемь случаев заражения новым коронавирусом выявили на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщила 28 марта пресс-служба Роспотребнадзора.
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Власти Санкт-Петербурга предложили церквям и храмам проводить службы по видеосвязи, пообещав помочь с установкой необходимого оборудования.
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Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.
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Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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Apple снижает заказы на компоненты iPhone 11

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В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
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Винокур рассказал о состоянии Лещенко

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В США и Европе отказываются от саудовской нефти

В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета с персональных компьютеров будет внедрён с 1 апреля.
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Газета.Ru вчера в 13:10
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Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
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Постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта.
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Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
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Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам по поводу коронавируса

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Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

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Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
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Дочь Заворотнюк вспомнила о панике после переезда в США и заботе мамы

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