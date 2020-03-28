Минздрав РФ не видит дефицита в производственных мощностях по созданию тест-систем на коронавирус, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве рассказали о создании тест-систем на коронавирус

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