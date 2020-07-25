Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью
Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости. По словам Чуланова, такого подъема, как наблюдался ранее, скорее всего, не будет.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
Для изучения дыр совсем скоро, в августе, будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной сто тридцать метров и расположенной в сорока семи метрах под водой.
ToDay News Ufa 22 июля в 10:33
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Политика
Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк
«Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка „Салаир“», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Алтапресс 11:00
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news вчера в 11:44
Общество
Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Метод придется по душе сладкоежкам Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от бессонницы.
АМИТЕЛ 21:02
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец 09:19
Экономика
Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском вчера в 06:44
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия
Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе
Лера Кудрявцева призналась, что по ночам страдает от страшного недуга, справиться с которым никак не может.
Gazeta.SPb 17:43
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI вчера в 02:54
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 22 июля в 01:35
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Футбол
РФС разрешил переименовать ФК «Урожай» в «Кубань»
ФК «Урожай» был создан в 2018 году. Изначально планировалось, что он станет преемником футбольного клуба «Кубань».
Деловая газета. Юг 09:50