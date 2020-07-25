Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости. По словам Чуланова, такого подъема, как наблюдался ранее, скорее всего, не будет.

В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

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