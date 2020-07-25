Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости. По словам Чуланова, такого подъема, как наблюдался ранее, скорее всего, не будет.
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В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Газета.Ru17:15

В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Lenta.ru19:41

В Минздраве не ожидают большого подъема заболеваемости COVID-19 осенью

РИА Новости18:39

В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

РБК20:56

Эксперт Минздрава спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

ТАСС17:06

Коронавирус отступает? Будет ли найдено средство от новой инфекции

Аргументы и Фактывчера в 09:38

В России не ждут вспышку коронавируса осенью

URA.Ruвчера в 05:56
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Общество

На время митингов в выходные Дегтярев улетит из Хабаровска в районы

ZAB.RU 10:48
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Общество

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Газета.Ru 16:03
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Наука

Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре

Для изучения дыр совсем скоро, в августе, будет организована экспедиция к голубой дыре глубиной сто тридцать метров и расположенной в сорока семи метрах под водой.
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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
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Политика

Путин поручил к осени создать в Алтайском крае новый национальный парк

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Хоккей

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Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
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Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы

Метод придется по душе сладкоежкам Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как избавиться от бессонницы.
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
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Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
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Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
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Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе

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Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Политика

США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
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Технологии

«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

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Гаджеты

Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000

Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
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Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Футбол

РФС разрешил переименовать ФК «Урожай» в «Кубань»

ФК «Урожай» был создан в 2018 году. Изначально планировалось, что он станет преемником футбольного клуба «Кубань».
Деловая газета. Юг 09:50
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