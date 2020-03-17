Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».
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В Минздраве подчеркнули бесполезность и даже вред алкоголя при коронавирусе

Росбалтвчера в 08:52

Главный нарколог: алкоголь для профилактики коронавируса бесполезен

Интерфакс - Россиявчера в 08:04

В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»

Царьградвчера в 10:23

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Lenta.ru10:08

Главный нарколог Минздрава объяснил, защитит ли от коронавируса алкоголь

URA.Ru12:32

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Ридус06:37

В Минздраве опровергли миф о водке и коронавирусе

НТВ11:10
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Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс 01:51
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.
РИА Новости 11:39
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

Путин призвал не верить вбросам и фейкам о коронавирусе в России

Владимир Путин призвал россиян следить за официальной информацией о коронавирусе.
НТВ 12:01
Шоу-бизнес

Ванесса Хадженс извинилась за циничное высказывание о коронавирусе

Газета.Ru 13:24
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 13:10
Общество

В Италии за сутки от коронавируса скончались более 300 человек

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса SARS-CoV-2 умерли 368 человек, количество летальных исходов практически равно числу случаев выздоровления.
Известия 15 марта в 14:16
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Телеканал RTVI 12:43
Общество

В Минпромторге рассказали, когда закончится ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в столичных продовольственных магазинах на днях завершится, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов 18 марта в эфире телеканала «Россия 24».
Красная весна 12:45
Культура

Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя

Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
NewInform 10:14
Гаджеты

Sony представила консоль PlayStation 5. Но никому ее не показала

Российская газета 13:18
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Президент России Владимир Путин заявил о праве Белоруссии самостоятельно вести свою внешнюю политику.
RT на русском 12:45
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Энергетика

Президент Путин прокомментировал рост цен на топливо

Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
Вести.Ru вчера в 18:36
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Здоровье

Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области

Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
РИА Новости 05:52
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Экономика

Биржи США приостановили торги после падения индексов

Торги на биржах США приостановлены после падения основных индексов на 7%, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:07
Авто

Volkswagen показал пикап Volkswagen Amarok новой генерации

Автоновости дня вчера в 06:44
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Культура

Министр культуры поручила театрам и музеям создать онлайн-программы

Министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.
News.ru 01:38
Энергетика

Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
News.ru 12:20
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