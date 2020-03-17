Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».
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с чего всё началось

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сделал свой прогноз о том, увеличится ли количество зависимых от алкоголя россиян в связи с карантином по коронавирусу.
Ридус06:37

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В Минздраве подчеркнули бесполезность и даже вред алкоголя при коронавирусе

Росбалтвчера в 08:52

Главный нарколог: алкоголь для профилактики коронавируса бесполезен

Интерфакс - Россиявчера в 08:04

В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»

Царьградвчера в 10:23

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Lenta.ru10:08

Главный нарколог Минздрава объяснил, защитит ли от коронавируса алкоголь

URA.Ru12:32

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Ридус06:37

Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде алкоголя для заболевших коронавирусом

Газета.Ru12:17
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Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
Финансы

ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб

Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
Rambler News Service 05:34
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысячи человек.
Телеканал RTVI 12:43
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:44
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Телепрограмма 06:25
Финансы

Райффайзенбанк остановит прием вкладов в долларах из-за ФРС США

Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
РБК 13:10
Футбол

Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин

Газета.Ru 13:51
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

Россияне начали жаловаться в ФАС на подорожание гречки, муки и сахара

ФАС начала получать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты.
Четвертая Власть 07:45
Армия и оружие

Британские военные обзаведутся наземными роботами

Британские военные заключили контракт с двумя компаниями-производителями на поставку пяти наземных роботов.
Военное дело 07:53
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Политика

Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Би-порт вчера в 14:11
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra 10:46
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 14:02
Общество

Организациям в ТРЦ на Кубани рекомендовано приостановить работу

У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.
ЮГ Times 12:52
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Культура

Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя

Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
NewInform 10:14
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 08:31
Экономика

Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
РБК вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
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