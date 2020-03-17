Коронавирус
Lenta.ruВ Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».
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Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сделал свой прогноз о том, увеличится ли количество зависимых от алкоголя россиян в связи с карантином по коронавирусу.Ридус06:37
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В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»
Царьградвчера в 10:23
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Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Финансы
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Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
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Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Общество
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Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса
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Финансы
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Райффайзенбанк, входящий в список системно значимых кредитных организаций, остановит с 1 апреля прием вкладов в долларах, сообщается на его сайте.
Футбол
Игрок «Спартака» Шюррле помещен на карантин
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Россияне начали жаловаться в ФАС на подорожание гречки, муки и сахара
ФАС начала получать жалобы от граждан на рост цен на социально значимые продукты.
Армия и оружие
Британские военные обзаведутся наземными роботами
Британские военные заключили контракт с двумя компаниями-производителями на поставку пяти наземных роботов.
Политика
Путин назначил день голосования по поправкам в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о назначении 22 апреля днем голосования по поправкам в Конституцию.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Организациям в ТРЦ на Кубани рекомендовано приостановить работу
У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Культура
Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя
Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
Космос
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками Starlink, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.