Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сделал свой прогноз о том, увеличится ли количество зависимых от алкоголя россиян в связи с карантином по коронавирусу.

с чего всё началось

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Финансы ЦБ повысил официальный курс доллара на 3,3 руб., евро — на 2,6 руб Курс евро повышен на 2,58 руб. — до 84,89 руб. 18 марта биржевой курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил отметку в 79 руб. Биржевой курс евро превысил 85 руб. Ранее, 17 марта, цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысячи человек.

Общество В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Гаджеты Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5 Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Организациям в ТРЦ на Кубани рекомендовано приостановить работу У учащихся появилось много свободного времени, поэтому, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки, необходимо приостановить работу указанных организаций и заведений, – прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Культура Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.