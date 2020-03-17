Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».
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Главный нарколог Минздрава объяснил, защитит ли от коронавируса алкоголь

URA.Ru12:32

Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде алкоголя для заболевших коронавирусом

Газета.Ru12:17

В Минздраве подчеркнули бесполезность и даже вред алкоголя при коронавирусе

Росбалтвчера в 08:52

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Ридус06:37

В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»

Царьградвчера в 10:23

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Lenta.ru10:08

Главный нарколог: алкоголь для профилактики коронавируса бесполезен

Интерфакс - Россиявчера в 08:04
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Здоровье

Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Lenta.ru вчера в 08:19
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Gazeta.SPb 02:21
Экономика

Рубль стал худшей валютой 2020 года

Аналитики рынка Forex признали рубль худшей валютой 2020 года — с начала года он подешевел на 28,6%, сообщает 18 марта «МК».
Чита.Ру 20:48
Здоровье

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности введен с 19 марта на всей территории Забайкальского края по решению губернатора региона Александра Осипова для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета 22:16
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Армия и оружие

В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников

Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Военное дело 04:34
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Хуснуллин рассказал о круглосуточных поставках продовольствия в России

Продукция для торговых сетей ввозится круглосуточно во всех российских городах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Известия 21:13
Здоровье

Инфекционист назвал альтернативу медицинским маскам

Для профилактики вирусных инфекций медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.
Радио Sputnik 19:00
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Live24 вчера в 12:59
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Музыка

Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Lenta.ru 12:56
Культура

Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса

ФАН 22:48
Общество

В США коронавирусом заразился конгрессмен

В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.
Росбалт 20:38
Гаджеты

Samsung представила недорогой Galaxy M21 с батареей на 6000 мА·ч

Дни24 13:31
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Экономика

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
РИА Новости 18:34
Происшествия

В Новосибирске рассказали о первом в регионе случае заражения COVID-19

Женщина, которая вернулась из Парижа, стала первой пациенткой в Новосибирской области с официально подтверждённым заражением COVID-19.
RT на русском 13:28
Авто

В России появится новый автомобильный документ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com вчера в 07:13
Происшествия

В Благовещенске частично обрушилась стена в многоквартирном доме

ТАСС 20:51
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru 18:47
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Общество

В Китае заявили об эффективном лекарстве от коронавируса

Использовать для лечения пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, противогриппозное лекарство «Авиган» намерены власти Китая.
EastRussia 22:16
Общество

Якутия не получила результаты проб на коронавирус топ-менеджера «ЯТЭК»

Якутск, 19 марта 2020, 05:36 — REGNUM Жители Якутии активно обсуждают ситуацию с подозреваемым в заболевании коронавирусом гендиректором «ЯТЭК» Андреем Коробовым и ждут официальных результатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 22:36
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости вчера в 06:52
Футбол

Глава Ла Лиги: европейские чемпионаты могут возобновиться в мае

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ожидает, что ведущие европейские футбольные чемпионаты, прерванные из-за коронавируса, возобновятся к середине мая, а клубный сезон может быть завершен после решения о переносе чемпионата Европы.
РИА Новости 14:34
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