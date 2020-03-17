Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

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