Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в разговоре с сетевым изданием «Ридус».
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В Минздраве подчеркнули бесполезность и даже вред алкоголя при коронавирусе

Росбалтвчера в 08:52

Главный нарколог: алкоголь для профилактики коронавируса бесполезен

Интерфакс - Россиявчера в 08:04

В Минздраве России развенчали шутку Лукашенко о водке, которой можно «травить вирус»

Царьградвчера в 10:23

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Lenta.ru10:08

Главный нарколог Минздрава объяснил, защитит ли от коронавируса алкоголь

URA.Ru12:32

Главный нарколог РФ рассказал, грозит ли карантин алкоголизмом для россиян

Ридус06:37

Главный нарколог Минздрава рассказал о вреде алкоголя для заболевших коронавирусом

Газета.Ru12:17
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Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ

Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
REGNUM 16:45
Авто

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry – тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
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Ростуризм: за рубежом остаются около 100 тысяч туристов из России

Почти сто тысяч российских граждан в настоящее время находятся за рубежом, большая часть — на курортах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и в Турции, сообщает Ростуризм.
Городовой 06:45
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Финансы

Moody’s прогнозирует увеличение стоимости заимствований регионов России из-за коронавируса

Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 15:41
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:04
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Live24 вчера в 02:39
Футбол

Сергей Прядкин: «Ясно одно: национальные чемпионаты нужно доиграть»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24» рассказал о том, как принималось решение о приостановке Тинькофф — чемпионата России из-за угрозы распространения коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:45
Финансы

Курс доллара превысил 78 рублей

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
ТАСС 05:54
Общество

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

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Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Авто

В России дорожают автомобили с пробегом

В России дорожают подержанные авто с пробегом.
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Экономика

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Lenta.ru 10:22
Армия и оружие

РЭБ заблокировали разведку кораблей НАТО у берегов Крыма

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) заблокировали разведывательную деятельность кораблей НАТО в Черном море в районе Крыма.
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Авто

Внедорожник Lada 4x4 получил «злую» версию

Компания «ВИС-Авто» представила новую версию полноприводного отечественного внедорожника. В основу новинки легла модель в кузове «пикап».
SpeedMe 08:51
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Технологии

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших

Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Экспресс газета 12:31
Общество

На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом

Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Udm-Info 08:09
Единоборства

Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке из-за вируса

РИА Новости 13:06
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом

Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.
Комсомольская правда 09:22
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
АБН 10:21
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса

Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 04:30
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
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В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян

Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.
Известия 17:45
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