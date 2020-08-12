В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявили в Минздраве. Там добавили, что алкоголь несовместим и с любыми другими лекарствами, так как может оказывать токсическое действие.