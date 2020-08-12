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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявили в Минздраве. Там добавили, что алкоголь несовместим и с любыми другими лекарствами, так как может оказывать токсическое действие.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса

Газета.Ru01:44
РИА Новости

Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

РИА Новости22:44
РБК

Врач сообщил о запретах в день вакцинации от COVID-19

РБК23:47
Царьград

Нарколог предупредил о несовместимости с вакциной от COVID: Ослабит действие

Царьград23:20
РЕН ТВ

Врач рассказал о запретах в день вакцинации от COVID-19

РЕН ТВ00:14
RT на русском

Врач рассказал о вреде алкоголя в день вакцинации

RT на русском23:47
Известия

Нарколог рассказал о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации от COVID-19

Известия22:09

В Белоруссии женщины проводят акцию против действий силовиков

Белорусские женщины в среду проводят в Минске несанкционированную акцию, высказывая протест против действий силовиков при подавлении акций протеста в городах республики, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости05:56
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Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

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ИА Красная Веснавчера в 05:34
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За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели 88 человек

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Kursk.com02:44
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфакс07:25