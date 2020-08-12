В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса
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В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять спиртные напитки, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявили в Минздраве. Там добавили, что алкоголь несовместим и с любыми другими лекарствами, так как может оказывать токсическое действие.В источнике
С чего всё началось
Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
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