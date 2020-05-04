с чего всё началось

Небольшой уровень смертности из-за осложнений от коронавирусной инфекции в России связан с тем, что граждане обращаются за помощью на ранних этапах заболевания и медики оказывают её своевременно. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

В Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России

Армия и оружие Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".

Общество Соловьев рассказал о недвижимости в Италии Телеведущий Владимир Соловьев признался, что имеет несколько домов в Италии. Об этом он заявил во время интервью с Тиной Канделаки. 161

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Здоровье Вирусолог Тимаков рассказал, для кого коронавирус особенно опасен «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус», — цитирует РИА «Новости» Тимакова.

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1,4K

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 431

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,6K

Общество Коронавирус выявлен у 1384 российских военных Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве. 241

Здоровье Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram. 48

Кино Крис Хемсворт намекнул на продолжение «Эвакуации» Австралийский актер Крис Хемсворт поблагодарил фанатов за поддержку фильма Эвакуация и намекнул на возможное продолжение картины. 5

Здоровье Врачи в Подмосковье заметили связь между курением и COVID-19 Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с заражёнными коронавирусом в Федеральном клиническом центре высоких медицинских технологий в Химках, заметили связь между склонностью к курению и риском получить COVID-19 в тяжёлой форме. 37

Общество Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему. 99

Технологии Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 118

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 319