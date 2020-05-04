Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России

Небольшой уровень смертности из-за осложнений от коронавирусной инфекции в России связан с тем, что граждане обращаются за помощью на ранних этапах заболевания и медики оказывают её своевременно. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE
" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.
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