Коронавирус
RT на русскомВ Минздраве рассказали об уровне смертности от коронавируса в России
Небольшой уровень смертности из-за осложнений от коронавирусной инфекции в России связан с тем, что граждане обращаются за помощью на ранних этапах заболевания и медики оказывают её своевременно. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" объяснила низкую смертность от коронавируса в России.Газета.Ru09:56
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Специалист Минздрава назвала причину низкой смертности от коронавируса в России
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