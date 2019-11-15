Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииВ Минздраве рассказали причины сокращения санитаров

В Минздраве разъяснили сложившуюся ситуацию. В ведомстве отметили, что сейчас в медицинских учреждениях сотрудники проходят проверти на соответствие. И при желании младший медперсонал может довести свою квалификацию до необходимой по стандарту.
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с чего всё началось

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

Происходящее может быть связано с переаттестацией младших медработников, которая сейчас, как пояснили «Известиям» в Минздраве, идет в учреждениях здравоохранения.
Известиявчера в 16:01

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Представитель Минздрава объяснил сокращение младшего медперсонала переаттестацией

VSE42.RU01:34

В Минздраве объяснили сокращение младшего медперсонала

РЕН ТВвчера в 16:54

СМИ узнали о сокращении числа санитаров на 9%

Московский Комсомолецвчера в 23:50

«Известия»: число санитаров в больницах России сократилось на 9%

ТАССвчера в 22:49

СМИ: из российских больниц до конца года уволятся несколько тысяч человек

URA.Ruвчера в 17:24

Из российских больниц уходят санитары

REGNUM01:07

Санитарная переработка: младшего медперсонала становится меньше

Известиявчера в 16:01
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Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК вчера в 00:23
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Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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