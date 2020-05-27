с чего всё началось

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

Общество Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 1

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Космос Российский спутник спровоцировал панику в Австралии Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад. 3

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 2,4K

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Экономика Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.

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Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 680

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