Коронавирус
ИА Красная ВеснаМинздрав объяснил, как вести статистику по коронавирусу
Выпущенные Минздравом РФ методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности, связанной с коронавирусом, предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей-патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.
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с чего всё началось
В документе в разделе "Оформление первичной медицинской документации в случаях, связанных с COVID-19" говорится, что выбор основного заболевания в случаях с коронавирусом должен производиться "в конце эпизода оказания медицинской помощи, и этот заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях".РЕН ТВвчера в 13:02
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Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме
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