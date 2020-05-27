с чего всё началось

Выпущенные Минздравом РФ методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности, связанной с коронавирусом, предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей всех клинических специальностей, врачей-патологоанатомов, судебно-медицинских экспертов и врачей-статистиков.

Минздрав объяснил, как вести статистику по коронавирусу

Общество В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО Член Государственной думы Анатолий Аксаков предложил остальным чиновникам рассмотреть возможность повышения штрафа за передвижение без страхового полиса ОСАГО.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьей Малахова Продюсер Димы Билана Яна Рудковская рассказала, что она испытывала после прочтения ложных сведений о несуществующем диагнозе своего сына и как теперь они с супругом относятся к семье телеведущего Андрея Малахова. 12

Общество Песков назвал коронавирус «реальной штукой» Выдумкой коронавирус считают те, кто не хочет посмотреть вокруг или внимательно изучить информацию о пандемии, сказал переболевший COVID-19 пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Опекающим инвалидов в условиях пандемии заплатят по 12 тысяч рублей Помимо ухаживающих за инвалидами и пожилыми на выплаты могут рассчитывать и осуществляющие уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которым необходим уход на дому, а не в социальных учреждениях.

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.

Происшествия Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.

Футбол Гендиректор «Зенита» считает, что нужно играть матчи РПЛ без зрителей Похожего мнения придерживается и спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков, который считает, что несмотря на финансовые потери от проведения матчей Российской премьер-лиги без присутствия зрителей, необходимо прислушаться к требованию властей и играть при пустых трибунах, писал NEWS.ru.

Происшествия Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Поликарпова, обвиняемого в надругательстве над захоронениями. 271

Политика Германия вызвала российского посла на разговор из-за хакера ГРУ Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы поговорить о хакерской атаке на Бундестаг.

Общество В Москве разрешат прогулки по графику Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. 2,8K

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 17

Общество Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта. 23

Политика Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится. 10

Общество «Уральские пельмени» отсудили у бывшего продюсера 2 миллиона рублей По мнению коллектива Нетиевский незаконно продал права на трансляцию 12 выпусков шоу "Уральские пельмени", несмотря на то, что лицензионное соглашение на тот момент уже потеряло силу. 4

Общество Власти Москвы анонсировали смягчение ограничений Введенные в Москве ограничения могут быть смягчены в ближайшее время. 1

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 17

Общество В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. 173

Армия и оружие Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани» Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».