Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.
RT на русском14:59

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Минздрав рекомендовал не включать в общую статистику по коронавирусу тех зараженных, кто не имеет жалоб

Эхо Москвы20:06

Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда19:22

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Lenta.ru12:57

В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

РИА Новости15:54

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

РБК15:01

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Интерфакс14:32

В Минздраве объяснили новые правила статистики по больным COVID-19

Известия17:52
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Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
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Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
2,4K
Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru 09:28
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Здоровье

За сутки 279 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

За последние сутки на Среднем Урале подтверждено еще 279 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 25 мая в 03:37
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время

«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru 12:14
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице

Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий 12:37
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Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
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Культура

Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop

В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 22:19
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
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Политика

В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии

В МИД России рассказали о секретной лаборатории США в Грузии Все исследования в ней оплачиваются из Вашингтона.
Экспресс газета 16:23
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Происшествия

В Бурятии выявили более 1,3 тысячи носителей коронавируса

Улан-Удэ, 26 мая 2020, 04:59 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 25 мая в 21:59
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Здоровье

Врач из детской больницы в Анжеро-Судженске заболел коронавирусом

Коронавирус у врача выявили 26 мая. Об этом в своём блоге рассказал мэр города Александр Рыбалко.
ВашГород.ру 20:55
Здоровье

Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19

По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости 20:21
9
Общество

Роспотребнадзор выработал рекомендации по организации детского отдыха

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей.
Московский Комсомолец 12:42
12
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
8
Футбол

Хеведес не вернулся в расположение московского «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес не вернулся в расположение клуба для подготовки к рестарту РПЛ.
ProstoProSport 10:11
2
Политика

Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
165
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
32
Армия и оружие

Илон Маск предложил свои спутники Starlink Пентагону для военных целей

На днях американский предприниматель и изобретатель Илон Маск предложил Пентагону свои спутники Starlink.
Актуальные Новости 08:14
1
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
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Общество

Бывшие мужья начали присваивать положенные детям пособия

В Челябинской области неплательщики алиментов начали оформлять на себя пособия, предназначенные родителям детей от трех до 16 лет.
Профиль 12:01
Авто

Volkswagen объявил цены на новую Jetta в России

Российские дилеры Volkswagen начали продажи седана Jetta нового поколения.
Автостат вчера в 05:19
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,3K
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
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