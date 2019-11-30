Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксВ Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
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с чего всё началось
В Сочи полиция задержала двух участниц пикета: задержали председателя регионального отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову и врача Юлия Фрелих, об этом сообщала
 «Медиазона».
Агентство Телеграф08:19

Подробнее о событии

Минздрав обещает рассмотреть обращения участников пикетов против сокращения медперсонала

ТАСС12:04

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Интерфакс10:40

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК10:02

Участников пикетов против оптимизации здравоохранения примут в Минздраве

News.ru11:02

В Минздраве пообещали принять участников акции протеста в Москве

Говорит Москва11:20

В Москве у здания Минздрава прошли одиночные пикеты против сокращения врачей

Коммерсантъ09:37

В 20 российских городах, в т.ч. в Москве прошли одиночные пикеты «За достойную медицину»

Эхо Москвы12:30
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Политика

Задержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР

Газета.Ru 15:25
Политика

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Автоспорт

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Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
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Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
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«Ахмат» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

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РИА Новости 10:12
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости вчера в 04:41
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В Санкт-Петербурге арестовали фанатов ФК «Спартак», оскорблявших Дзюбу

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0.
REGNUM 13:55
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
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Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
РБК 14:29
Экономика

Правительство готовит отмену пенсий в России

Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.
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Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru 08:39
Политика

Киев назвал сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса

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Путин пообещал навести порядок на телевидении

По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
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Интернет

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
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Происшествия

В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину

В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Хоккей

Орлов стал первой звездой матча «Вашингтона» и «Тампы»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой игры регулярного сезона НХЛ против «Тампы».
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

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Lisa.ru вчера в 12:45
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Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
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