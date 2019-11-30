с чего всё началось

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Армия и оружие Российская военная полиция и авиация провели патрулирование Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) генерал-майор Юрий Боренков на брифинге рассказал о том, что военная авиация России провела очередное воздушное патрулирование по двум маршрутам.

Единоборства Олимпийский чемпион захотел побить Александра Емельяненко 36-летний Чахкиев вспомнил о словах Емельяненко, который после поединка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым заявил, что готов выйти в ринг с кем угодно.

Общество Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.

Общество Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.

Происшествия Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Политика В ДНР приняли закон о госгранице Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.

Экономика Правительство готовит отмену пенсий в России Фактически власти делают шаг к отмене пенсионных выплат в России, такой вывод делают эксперты, опрошенные порталом «Царьград», сообщает PRIMPRESS.

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.