с чего всё началось

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

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