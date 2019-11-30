с чего всё началось

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Футбол Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.

Культура Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.

Политика «Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.

Политика МИД прокомментировал ситуацию с чешской делегацией в аэропорту Москвы Глава чешской делегации в России министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан принял решение завершить поездку бизнес-миссии досрочно и вылететь в Казань, но 27 ноября чешский борт не смог вылететь из Москвы, так как российские пограничники около 10 часов не давали борту разрешение на вылет.

Происшествия Газ взорвался в жилом доме в Ярославле Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации.

Космос В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.

Футбол Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше» В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.

Политика Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Общество В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Происшествия В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Общество В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.