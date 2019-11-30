Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксВ Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
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с чего всё началось
В Сочи полиция задержала двух участниц пикета: задержали председателя регионального отделения «Альянса врачей» Юлию Волкову и врача Юлия Фрелих, об этом сообщала
 «Медиазона».
Агентство Телеграф08:19

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Две акции против коррупции в медицине прошли в Волгограде

Кавказский узел17:11

Минздрав обещает рассмотреть обращения участников пикетов против сокращения медперсонала

ТАСС12:04

В Москве у здания Минздрава прошли одиночные пикеты против сокращения врачей

Коммерсантъ09:37

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК10:02

В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Интерфакс10:40

В Минздраве пообещали принять участников акции протеста в Москве

Говорит Москва11:20

В 20 российских городах, в т.ч. в Москве прошли одиночные пикеты «За достойную медицину»

Эхо Москвы12:30
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Футбол

Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:00
Футбол

Гус Хиддинк: «После победы России над Нидерландами мне говорили: „Оставайтесь там, вам лучше сюда не приезжать“»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, как в его родной стране восприняли победу россиян над Нидерландами на Евро-2008 (3:1). — Это была одна из самых зрелищных игр.
Матч ТВ 13:51
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru 08:19
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Политика

«Нафтогаз» рассказал о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания получила предупреждение от "Газпрома", согласно которому Россия прекратит поставки газа с 1 января 2020 года, если не будет подписан новый контракт.
Капитал страны 28 ноября в 11:28
Хоккей

Хоккеист «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за эффектной жены

23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
КП - Омск 09:35
Политика

МИД прокомментировал ситуацию с чешской делегацией в аэропорту Москвы

Глава чешской делегации в России министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан принял решение завершить поездку бизнес-миссии досрочно и вылететь в Казань, но 27 ноября чешский борт не смог вылететь из Москвы, так как российские пограничники около 10 часов не давали борту разрешение на вылет.
Капитал страны 11:51
Происшествия

Газ взорвался в жилом доме в Ярославле

Из дома были эвакуированы 314 жильцов, 38 из них – дети. На данный момент в здании отключены все коммуникации.
Газета.Ru 18:18
Космос

В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
LentaChel.ru 28 ноября в 01:07
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Футбол

Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»

В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
ProstoProSport 17:17
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 16:14
Общество

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару

В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Экспресс газета 04:00
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости вчера в 04:34
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Франции после заявления Эрдогана о Макроне

Посол Турции во Франции будет вызван во французский МИД после высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Rambler News Service вчера в 11:37
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
Происшествия

В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России

Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Эхо Москвы 12:30
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва вчера в 23:45
Общество

В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 15:07
Политика

Задержанного за пьяное вождение пензенского депутата исключили из ЕР

Газета.Ru 15:25
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Здоровье

В США сокращается ожидаемая продолжительность жизни

По состоянию на 2016 год продолжительность жизни американцев составляла 78,9 лет. Уже спустя год этот показатель равнялся 78,6 лет.
RuNews24.ru вчера в 11:00
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости 18:22
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости вчера в 05:57
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