Сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19, можно будет тогда, когда удельный вес новых заболеваний будет составлять менее одного процента, сообщил в эксклюзивном интервью «Парламентской газете» директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.

с чего всё началось

Клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.

В Минздраве сказали о способности коронавируса поражать любые органы

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