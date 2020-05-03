Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Минздраве сказали о способности коронавируса поражать любые органы
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил в интервью «Парламентской газете», что клинические проявления коронавируса чрезвычайно разнообразны.
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Клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.
с чего всё началось
Сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19, можно будет тогда, когда удельный вес новых заболеваний будет составлять менее одного процента, сообщил в эксклюзивном интервью «Парламентской газете» директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.Парламентская газета07:00
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Вирусолог Минздрава заявил, что коронавирус поражает любые органы человека
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