Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сообщил министр.

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

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