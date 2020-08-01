Коронавирус
RT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сообщил министр.
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Кино
Опубликован русский трейлер продолжения зомби-хоррора «Поезд в Пусан»
В YouTube опубликовали трейлер второй части зомби-хоррора "Поезд в Пусан" на русском языке.
NewInform 10:07
Здоровье
Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане
Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве
Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.
ФАН 13:49
Политика
После открытия границы с Россией в Абхазию въехали тысячи туристов
Сухум, 2 августа 2020, 01:13 — REGNUM Тысячи туристов въехали за первые несколько часов в Абхазию с момента открытия границы с Россией.
REGNUM 18:13
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Фигурное катание
Канделаки отреагировала на переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход 16-летней фигуристки Алены Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко.
Sport24.ru 05:07
Футбол
«Улица зовёт меня». Фарфан показал новый имидж
«Улица зовёт меня», — написал футболист в описании к фото.
Чемпионат 17:57
Киберспорт
MechWarrior 5 первой получила поддержку модификаций в Epic Games Store
Игромания.ру вчера в 04:21
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля.
ТАСС 03:10
Космос
«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году
Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года.
Известия 17:55
Футбол
Новым главным тренером ФК «Химки» назначен Дмитрий Гунько
Стало известно имя нового главного тренера «Химок».
Vprognoze.ru 17:14
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», - говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Политика
Лукашенко хочет сохранить «Белгазпромбанк» даже без участия Газпрома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым сохранить "Белгазпромбанк", даже если Газпром откажется от него.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Космос
Астрофизики наблюдают давно предсказываемый теорией квантовый эффект
В центре каждого белого карлика – плотных остатков звезды, израсходовавшей свое «звездное горючее» к концу жизненного цикла – лежит квантовая загадка: по мере увеличения массы белого карлика его размер уменьшается, пока в конечном счете белый карлик не станет настолько крохотным и плотным, что не сможет больше сопротивляться коллапсу в нейтронную звезду.
AstroNews.ru 15:39
Общество
Умерла Любовь Нурдинова, считавшаяся самой тяжелой россиянкой
Скончалась самая тяжелая жительница России – 57-летняя тюменка Любовь Нурдинова.
Вести.Ru 11:39
Единоборства
Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби
Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Наука
Риск развития депрессии снизили инъекции ботокса
Evo-rus.com 02:42
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт США во втором квартале 2020 года упал на рекордные 32,9% в годом исчислении из-за пандемии коронавируса.
Городовой 30 июля в 10:27
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные беспроводные наушники
Moi-portal.ru 30 июля в 14:10
Шоу-бизнес
Телеведущая Елена Ландер эмигрировала из России
Известная российская актриса театра и кино Елена Ландер приняла решение переехать в Италию и уволиться с телевизионного канала "Россия 1". Именно в Италии проживает любимый муж Елены Фабио.
CT news вчера в 23:51