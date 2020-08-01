Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сообщил министр.
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В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

РИА Новости15:40

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Коммерсантъ10:44

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБК10:42

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Газета.Ru10:34

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русском10:31

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфакс10:30

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАСС10:24
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