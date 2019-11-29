Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Производитель "Фризиума" подал заявление на регистрацию препарата в России, экспертиза лекарства, если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, может завершиться к марту 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
РИА Новостивчера в 21:01

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В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума»

РБКвчера в 22:51

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Вести.Ruвчера в 20:09

Минздрав: экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

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Экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту — Минздрав

Телеканал 360°вчера в 21:17

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

РИА Новостивчера в 21:01

«Фризиум» могут зарегистрировать в России к марту

Коммерсантъвчера в 22:25

Минздрав назвал срок регистрации «Фризиума» в России

Взгляд.рувчера в 19:48
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РБК вчера в 22:00
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Бывший тренер сборной России поделился мнением о жеребьевке Евро-2020

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Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
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Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
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В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
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Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Газета.Ru 02:15
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При крушении самолета в Канаде погибли уроженцы Узбекистана

Министерство иностранных дел Узбекистана подтвердило гибель уроженцев республики в результате крушения легкомоторного частного самолета в канадской провинции Онтарио, сообщили 29 ноября в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
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Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет

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За прошедшие сутки в Ираке в ходе протестов погибло 40 человек, сообщает AP со ссылкой на местные власти.
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Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
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Первый МРК проекта 22800 с морским ЗРК «Панцирь-М» готов к выходу на испытания

Как пояснили в пресс-службе предприятия, МРК "Одинцово" является первым серийным кораблем этого проекта, получившим на вооружение морскую версию ЗРК "Панцирь-М", головной корабль серии и первый серийный МРК получили 30-мм артиллерийские установки АК-630.
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Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

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Экономика

Чечня стала лидером по объему освоения средств нацпроектов

Чеченская Республика оказалась в лидерах среди регионов по объему освоения бюджетных денег, выделенных на нацпроекты.
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Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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В Праге объяснили задержку чешской делегации в аэропорту Москвы

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о возвращении в Прагу.
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Экономика

Налоги Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
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