Коронавирус
REGNUMВ Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
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Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным пульмонологом Минздрава РФ, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.Российская газетавчера в 11:26
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В Минздраве рассказали, что коронавирус вызывает у пациентов необычное течение пневмонии
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