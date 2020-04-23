Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
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Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным пульмонологом Минздрава РФ, членом-корреспондентом РАН Сергеем Авдеевым.
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Общество

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Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

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РБК 04:07
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
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США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»

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Московский Комсомолец вчера в 11:15
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Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

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Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
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Политика

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Армия и оружие

Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

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Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
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Происшествия

В Волгоградской области умерли еще двое пациентов с коронавирусом

По состоянию на 24 апреля в регионе зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом.
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Путешествия

Ростуризм предлагает ввести турвизы в Россию сроком на пять лет

Ростуризм разрабатывает предложение о введении в России туристических виз для въезда в страну на срок до пяти лет, сообщили ТАСС представители ведомства.
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Культура

Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
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Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве.
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Общество

За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
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Общество

Минздрав назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Осенью возможно завершение испытаний препарата на добровольцах.
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Общество

В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
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В Кемеровском кадетском училище произошел пожар

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Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
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Финансы

Россияне бросились забирать валюту из банков

Россияне начали в массовом порядке забирать иностранную валюту из кредитных организаций на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Банка России, размещенных на его сайте.
Московский Комсомолец 05:50
Общество

Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса

Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Экономика

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

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Общество

Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе

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Московские власти отказались смягчать карантин на майских праздниках

В столице России отсутствуют предпосылки для смягчения режима самоизоляции и отмены части ограничительных мер в период майских праздников, заявили в мэрии Москвы.
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Экономика

Союз правообладателей требует с торговой сети DNS 242 млн рублей

Совокупный объем судебных исков Российского союза правообладателей (РСП) к торговой сети DNS достиг 242 млн рублей.
ИА Красная Весна вчера в 15:46
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