Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Проект нововведений подготовили в Минздраве.

с чего всё началось

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их. Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

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