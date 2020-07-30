Общество
Российская газетаВ Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их. Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Проект нововведений подготовили в Минздраве.РИА Новостивчера в 20:15
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Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели 05:00
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Политика
МИД Белоруссии запросил у посла РФ разъяснения о задержанных россиянах
«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.
ФАН 07:25
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
Причинами резкого перевода тарифов с интернетом без ограничения трафика в более высокий статус являются попытка защитить сети от перегрузки, а также желание выровнять доходность от услуг мобильный связи после снятия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии.
Известия 06:11
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
Гражданка России и Израиля получила три бюллетеня на голосовании
В Москве возбудили уголовное дело из-за незаконного получения бюллетеней для голосования по изменению Конституции гражданкой России и Израиля, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:08
Технологии
TikTok выделит более 2 млрд долларов на выплаты авторам видео
Сервис TikTok объявил о решении выделить на поддержку создателей оригинального контента более $2 млрд в течение следующих трёх лет, так как он уже практически на равных сражается за лидерство на рынке с конкурентами из США Instagram и YouTube.
3DNews 09:13
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Наука
В ПНИПУ придумали, как уменьшить расход топлива самолетов
Использование разработки позволит одновременно получить оптимальную форму конструкций для самолетов и ракет и значительно снизить вес изделий.
Naked Science вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Телеведущая Алена Водонаева призналась, что бесплодна
Известная телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что больше никогда не сможет родить.
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Общество
Навальный нашел у семьи Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование про врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Компания 07:34
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Артемом Дзюбой
Газета.Ru 08:07
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Общество
Высокинский уволил вице-мэра Баранова
Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский уволил своего заместителя по социальным вопросам Дмитрия Баранова.
Политсовет 07:34
Политика
МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы
Напомним, что Вашингтон ввел против Венесуэлы целый пакет санкций, в числе которых - заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на семь миллиардов долларов.
Российская газета 09:25
Общество
В Пензенской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
В регионе вновь разрешили проводить массовые мероприятия. Соответствующие изменения внесены в Постановление губернатора в четверг, 30 июля.
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 07:42
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Футбол
На президента ФИФА Инфантино завели уголовное дело
Специальный прокурор Швейцарии возбудил уголовное дело на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщил журналист Роб Харрис в Twitter.
Газета.Ru 09:10