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Российская газета
Российская газета

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их. Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей

Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Проект нововведений подготовили в Минздраве.
РИА Новости20:15
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Минздраве рассказали о подготовке новых правил медосмотра водителей

Коммерсантъ04:51
Lenta.ru

Минздрав изменит правила медосмотра водителей

Lenta.ru02:11
RT на русском

В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей

RT на русском21:10
Известия

В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

Известия23:08
НТВ

В Минздраве рассказали об изменениях в медосмотре водителей

НТВ21:57
РЕН ТВ

В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

РЕН ТВ00:38
РИА Новости

В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей

РИА Новости20:15

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Минск, 29 июля 2020, 15:14 — REGNUM В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 33 граждан России, которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике в период избирательной кампании.
В Белоруссии заявили о задержании более 30 граждан России
REGNUMвчера в 08:14
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Live2404:15
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На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском03:23

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Известия20:32
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Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБКвчера в 13:45
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