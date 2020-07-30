В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
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В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их. Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
В Минздраве рассказали о разработке новых правил медосмотра водителей
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. Проект нововведений подготовили в Минздраве.
РИА Новости20:15
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