В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов
Смотрите также
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
«Норникель» считает иск Росприроднадзора преждевременным
Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини
Военные вертолеты приступили к тушению пожара в порту Бейрута
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Татьяна Навка появилась на ТВ в новом образе
Россия откроет границу с Южной Осетией
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
Польша предложила Берлину свой газопровод вместо «Северного потока-2»
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
Минздрав России опроверг наличие второй волны коронавируса в стране
Россия откроет границу с Южной Осетией
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
США ввели санкции против трех россиян
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС. Врач добавил, что в России еще идет первая волна пандемии.В источнике
С чего всё началось
Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
Подробнее о событии