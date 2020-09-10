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BFM.ru
BFM.ru

В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС. Врач добавил, что в России еще идет первая волна пандемии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
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Царьград

«Вспышка слева, вспышка справа»: Новый всплеск COVID расценили как повод для насаждения дистанционки

Царьград11:51
РБК

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

РБК08:30
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

ТАСС06:56
Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Коммерсантъ07:21
URA.Ru

Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

URA.Ru07:11
Комсомольская правда

Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах

Комсомольская правда08:05
Lenta.ru

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Lenta.ru06:51

Месси получил самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 2021

Третью строчку (с рейтингами 91) между собой разделили Роберт Левандовски ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ян Облак ("Атлетико").Напомним, что ранее Месси и Роналду впервые оказались вместе на обложке футбольного симулятора.
Месси получил самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 2021
Soccer.ru11:34

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-эндвчера в 08:56
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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В Турции ввели повсеместный масочный режим

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Ківrіs.
Интерфакс8 сентября в 10:37
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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ЕС продлил на полгода санкции против граждан России

"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев - до 15 марта 2021 года", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что "решение было принято Советом в письменной форме", то есть без обсуждения.
ТАСС10:45
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