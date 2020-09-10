В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов
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Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС. Врач добавил, что в России еще идет первая волна пандемии.В источнике
С чего всё началось
Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса
Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
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