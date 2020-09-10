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BFM.ru
BFM.ru

В Минздраве сообщили о повторных вспышках коронавируса в ряде регионов

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах, передает ТАСС. Врач добавил, что в России еще идет первая волна пандемии.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

Вспышки COVID-19 фиксируются сейчас в 11 регионах РФ. Об этом в четверг заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
ТАСС06:56
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Царьград

«Вспышка слева, вспышка справа»: Новый всплеск COVID расценили как повод для насаждения дистанционки

Царьград11:51
URA.Ru

Вспышки коронавируса произошли в 11 регионах России

URA.Ru07:11
Комсомольская правда

Вспышки коронавируса зафиксировали в 11 российских регионах

Комсомольская правда08:05
Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Коммерсантъ07:21
РБК

В Минздраве сообщили о вспышках COVID в 11 регионах

РБК08:30
ТАСС

Пульмонолог заявил, что в 11 регионах России фиксируют вспышки коронавируса

ТАСС06:56
Lenta.ru

В десятке российских регионов зафиксированы вспышки коронавируса

Lenta.ru06:51

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
РИА Новости06:01
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок
Российская газета07:52
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Четверть российских вкладчиков не знает об альтернативных инвестициях

Четверть россиян имеющих банковские накопления россиян - 24% - совсем не знакома с альтернативными инвестиционными продуктами, а 69% вкладчиков ни разу не оформляли подобные предложения, следует из результатов совместного исследования сберегательного поведения россиян РГС Банка и НАФИ.
Газета.Ru12:05
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Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолец14:53
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru13:56
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Выборы президента «Барселоны» состоятся 20 и 21 марта

Как сообщает пресс-служба команды, Совет директоров в соответствии с соглашением, достигнутым на заседании 17 августа прошлого года, объявил, что следующие выборы президента клуба состоятся 20 и 21 марта 2021 года.
Советский спорт14:57