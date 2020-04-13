с чего всё началось

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

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