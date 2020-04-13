Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты. Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса

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