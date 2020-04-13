Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в ведомстве видят риски по дефициту определённых препаратов от коронавируса, по 17 лекарствам установлены лимиты. Об этом он сказал на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Минздрав заявил о рисках дефицита ряда препаратов от коронавируса

RT на русском12:14

В Минздраве не исключили дефицита лекарств в России

Pravda.Ru12:12

Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

Lenta.ru11:25

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская газета11:50

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ТАСС11:42

Глава Минздрава сообщил о рисках дефицита некоторых препаратов

Комсомольская правда11:30

Минздрав предупредил о риске дефицита препаратов от коронавируса

Взгляд.ру11:51
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Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
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