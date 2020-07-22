Коронавирус

ТВ-21ТВ-21В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». По его словам, это может случиться в ноябре.
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с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.
Интерфакс08:28

Подробнее о событии

Внештатный эпидемиолог Минздрава ожидает вторую волну коронавируса в ноябре

Коммерсантъ11:39

Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку

РИА Новости08:57

Эпидемиолог Минздрава назвал сроки увеличения заболеваемости COVID-19

Газета.Ru10:34

Эпидемиолог Минздрава: сезонный подъем заболеваемости из-за коронавируса будет в ноябре

ТАСС09:11

Эпидемиолог сообщил об адаптации коронавируса к человеку

RT на русском09:51

В Минздраве предсказали подъем заболеваемости COVID-19

Lenta.ru08:55

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Интерфакс08:28
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Футбол

Краснодар — Ахмат 4:0 (2-й тайм)

Речь идет о последней путевке в ЛЧ, которую заочно разыграют «Краснодар» и ЦСКА. Пока «быки» идут третьими, опережая «армейцев» на два очка.
ProstoProSport 03:00
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Общество

Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус

Газета.Ru 08:34
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Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
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Экономика

Серебро подорожало до максимума за 4 года и продолжает расти

Интерфакс вчера в 10:07
Футбол

«Крылья Советов» выбыли из премьер-лиги в ФНЛ

Самара, 22 июля 2020, 14:24 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» выбыли из Российской премьер-лиги (РПЛ) в первый дивизион по итогам сезона 2019/20.
REGNUM 07:24
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Экономика

Поддержку в 100 млрд рублей в ближайшее время получат 69 регионов

Финансовую поддержку в 100 миллиардов рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, ещё 100 млрд рублей будут выделены осенью.
RT на русском 13:26
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
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Политика

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
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Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
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Общество

Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину

Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
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Энергетика

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%

Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 10:40
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета вчера в 06:08
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Общество

Число случаев коронавируса в мире превысило 15 млн

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 15 млн.
RT на русском 12:46
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
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Происшествия

В Межгорье школьника приговорили к 5,5 годам колонии за вербовку

Эхо Москвы в Уфе 10:46
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Путешествия

В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
Татар-информ 07:10
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Политика

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США

Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
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Происшествия

Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Общество

Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru 13:07
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Авто

Jeep отзывает в России 253 автомобиля

Тарантас Ньюс 11:29
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Говорит Москва 09:47
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Общество

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Киев, 21 июля 2020, 21:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, захватившего в заложники пассажиров автобуса в городе Луцке.
REGNUM вчера в 14:21
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Армия и оружие

В МИД заявили об отсутствии сотрудничества между Россией и НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что всё практическое сотрудничество в рамках Совета Россия — НАТО свёрнуто.
RT на русском 05:59
Игры

Трейлер ремейка игры Mafia с геймплеем слили в Сеть

Известия 08:42
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Общество

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Политика

Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год

Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
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Армия и оружие

Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты нацбезопасности государства.
Моя Москва.онлайн 20 июля в 14:41
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Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой

Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
Bimru.ru 05:05
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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