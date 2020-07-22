Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.

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О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». По его словам, это может случиться в ноябре.

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