Коронавирус
ТВ-21В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом
О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». По его словам, это может случиться в ноябре.
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.Интерфакс08:28
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