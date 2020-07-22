Коронавирус

ТВ-21ТВ-21В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». По его словам, это может случиться в ноябре.
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с чего всё началось

Главный эпидемиолог Минздрава спрогнозировал подъем заболеваемости COVID-19 с ноября

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении подъема заболеваемости коронавирусом с ноября.
Интерфакс08:28

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Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян

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Госдеп пообещал жесткий ответ при подтверждении сговора РФ с талибами

Соединенные Штаты предпримут жесткие ответные меры, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала в Афганистане вознаграждение участникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) за нападения на американских солдат.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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