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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что значительного подъема заболеваемости коронавирусом осенью в стране не ожидается, передает РИА "Новости".В источнике
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RT на русском

Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью

RT на русском18:14
РБК

В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

РБК20:56
Lenta.ru

В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Lenta.ru19:41
РИА Новости

В Минздраве дали прогноз по распространению коронавируса осенью

РИА Новости18:39
РЕН ТВ

В Минздраве допустили небольшой подъем заболеваемости COVID-19 осенью

РЕН ТВ22:32
Газета.Ru

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Газета.Ru17:15
ТАСС

Эксперт Минздрава спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

ТАСС17:06

Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября

Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября
ИА Красная Веснавчера в 04:37

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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Минтруд предложил возмещать расходы на маски за счет страховых взносов

"Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год", – отметил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
SM Newsвчера в 14:49