Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии COVID-19 и в ряде регионов ситуация все еще остается напряжённой. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В Минздраве допустили небольшой подъем заболеваемости COVID-19 осенью

РЕН ТВвчера в 22:32

В Минздраве допустили «некоторый подъем» заболеваемости COVID-19 осенью

РБКвчера в 20:56

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в России осенью

Газета.Ruвчера в 17:15

В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью

РИА Новостивчера в 18:39

Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью

RT на русскомвчера в 18:14

В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Lenta.ruвчера в 19:41

Эксперт Минздрава спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

ТАССвчера в 17:06
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Общество

В Хабаровске назвали число участников акции в поддержку Фургала

РИА Новости 00:42
1,4K
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело вчера в 08:24
45
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
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Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
2,4K
Общество

Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%

Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор вчера в 04:56
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
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Происшествия

Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека

Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
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Политика

Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
Политика

Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске

Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
1,1K
Армия и оружие

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
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Игры

Состоялся глобальный запуск MMORPG V4

К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
6
Армия и оружие

ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

РБК 23 июля в 10:08
10
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
28
Футбол

Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции

С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
337
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Общество

В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири

С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).
РБК вчера в 22:57
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Армия и оружие

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik вчера в 07:18
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Армия и оружие

Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су

Российская газета 23 июля в 03:06
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Футбол

«Леванте» хотел перехвать Гайча у ЦСКА

По информации SuperDePorte, «Леванте» был заинтересован в 21-летнем аргентинце, который в итоге перейдет в ЦСКА.
Спорт-Экспресс 01:10
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,2K
Происшествия

Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде

Интерфакс вчера в 23:53
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Общество

Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые принимают участие в государственной программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса.
Газета.Ru вчера в 10:20
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Наука

На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя

Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY вчера в 14:28
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Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве

Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34
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