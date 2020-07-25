Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из пандемии COVID-19 и в ряде регионов ситуация все еще остается напряжённой. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть».
Военное дело вчера в 08:24
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе, в аэропорт Хабаровска от правоохранительных органов в субботу поступило сообщение о сигнале о минировании терминала внутренних авиалиний воздушной гавани.
ТАСС 00:17
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
Общество
Индекс потребительской уверенности россиян упал до минус 30%
Во II квартале 2020 года индекс потребительской уверенности россиян упал с минус 19% до минус 30%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты расчётов Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.
Саминвестор вчера в 04:56
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия вчера в 12:08
Политика
Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
Политика
Украинские активисты поддержали акции протеста в Хабаровске
Митинги в Хабаровске привлекли внимание украинских провокаторов. Иностранные активисты призывают к отделению Хабаровского края от России.
Политическая Экспертиза вчера в 14:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском вчера в 10:41
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Армия и оружие
ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем
РБК 23 июля в 10:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском вчера в 17:13
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
В ООН связали пожары в Арктике с рекордно теплой погодой в Сибири
С января по июнь температура воздуха в Сибири была на пять градусов выше средних значений, а в июне — на десять, сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО, специализированное межправительственное учреждение ООН).
РБК вчера в 22:57
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru вчера в 17:32
Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
Радио Sputnik вчера в 07:18
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Армия и оружие
Military Watch: единый двигатель повысит эффективность истребителей Су
Российская газета 23 июля в 03:06
Футбол
«Леванте» хотел перехвать Гайча у ЦСКА
По информации SuperDePorte, «Леванте» был заинтересован в 21-летнем аргентинце, который в итоге перейдет в ЦСКА.
Спорт-Экспресс 01:10
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Общество
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые принимают участие в государственной программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса.
Газета.Ru вчера в 10:20
Наука
На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя
Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY вчера в 14:28
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости вчера в 08:34