Сегодня, 13 мая, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов побывали в Дербентской центральной городской больнице.

с чего всё началось

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.

В Минздраве сравнили коронавирус с радиацией

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