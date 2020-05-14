Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Минздраве сравнили коронавирус с радиацией

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.
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с чего всё началось

Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев о распространении коронавируса: «Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!»

Сегодня, 13 мая, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов побывали в Дербентской центральной городской больнице.
Министерство здравоохранения Республики Дагестанвчера в 14:02

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Не всегда быть в маске

Дагестанская правда08:31

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев - о коронавирусе: «Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!»

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Олег Гриднев: "С коронавирусом нам надо бороться всем вместе!»

Кизилюртовские вестивчера в 08:44
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СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

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Общество

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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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Общество

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