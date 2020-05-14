Коронавирус
Комсомольская правдаВ Минздраве сравнили коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время своего визита в республику Дагестан сравнил опасность от заражения коронавирусом с влиянием радиации на человека.
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с чего всё началось
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев о распространении коронавируса: «Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!»
Сегодня, 13 мая, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов побывали в Дербентской центральной городской больнице.Министерство здравоохранения Республики Дагестанвчера в 14:02
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